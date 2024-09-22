Самарские правоохранители задержали мужчину с 26 свертками наркотиков

В Чапаевске сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя на одной из улиц. Им поступила информация о его причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители нашли в кармане куртки мужчины 26 свертков с белым веществом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятое отправили на экспертизу. Результаты показали, что это синтетическое наркотическое средство общей массой 15,34 грамма.
По словам задержанного, он узнал в интернете о работе курьером и связался с оператором, который обещал высокий заработок. Мужчине поручили прятать наркотики в тайниках-закладках и фотографировать их месторасположение.
Теперь в отношении жителя Чапаевска возбуждено уголовное дело. Самарец заключен под стражу. Полицейские продолжают расследование, выявляя каналы поступления наркотиков на территорию области.