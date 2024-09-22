Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ

«В Тихорецке обстановка стабилизировалась. Внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт», — сказал он.
По словам главы района, на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранители. В районе продолжает действовать локальный режим ЧС.
Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.
Из соседнего поселка эвакуировали 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. Въезд в район по автодороге со стороны Выселковского района перекрыли. В десятикилометровой зоне от места ЧП ввели запрет на полевые работы для поиска взрывоопасных предметов.