Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ

Из соседнего поселка эвакуировали 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. Въезд в район по автодороге со стороны Выселковского района перекрыли. В десятикилометровой зоне от места ЧП ввели запрет на полевые работы для поиска взрывоопасных предметов.