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Краснодарские власти рассказали об обстановке в Тихорецке после атаки ВСУ

СОЧИ, 22 сен — РИА Новости. Обстановка в городе Тихорецке Краснодарского края стабилизировалась после падения украинского дрона, сообщил глава Тихорецкого района Антон Перепелин в Telegram-канале.

Источник: Тихорецкий район Краснодарского края

«В Тихорецке обстановка стабилизировалась. Внутригородской общественный транспорт работает в штатном режиме. Выезд в направлении станицы Новорождественской по-прежнему закрыт», — сказал он.

По словам главы района, на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы, правоохранители. В районе продолжает действовать локальный режим ЧС.

Накануне рано утром Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.

Из соседнего поселка эвакуировали 1,2 тысячи человек, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. Въезд в район по автодороге со стороны Выселковского района перекрыли. В десятикилометровой зоне от места ЧП ввели запрет на полевые работы для поиска взрывоопасных предметов.