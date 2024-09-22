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Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Жительница села Красная Сопка в Красноярском крае, вместе с семьей попавшая в больницу с отравлением после того, как они ели курицу и пельмени, купленные в сельском магазине, ждет пятого ребенка, подтвердили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

«Да, женщина беременная, она на девятом месяце», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине «Олимп».

Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили хозяина магазина. О ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.