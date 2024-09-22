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Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству дронов, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — говорится в сводке.

В то же время силы ПВО сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников самолетного типа.

Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:

  • 646 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 32 089 беспилотников;
  • 579 зенитных ракетных комплексов;
  • 18 325 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 15 025 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 26 370 военных автомобилей.