Российские войска нанесли удары по военным аэродромам на Украине

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе», — говорится в сводке.
В то же время силы ПВО сбили шесть французских управляемых авиабомб Hammer, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотников самолетного типа.
Всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли:
- 646 самолетов;
- 283 вертолета;
- 32 089 беспилотников;
- 579 зенитных ракетных комплексов;
- 18 325 танков и других боевых бронированных машин;
- 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 15 025 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 26 370 военных автомобилей.