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В Ростовской области спасатели тушат пожар на складе

В Шахтах произошел пожар на складе с пиломатериалами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошел пожар на складе с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось днем 22 сентября на улице Профессиональной.

Согласно предварительной информации, склад начал полыхать около 10:24. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратных метров территории склада.

— В 11:23 сотрудники МЧС локализовали огонь. В тушении задействованы 37 специалистов, девять единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

Полностью потушить пожар удалось в 11:50.