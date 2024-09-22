В Ростовской области спасатели тушат пожар на складе

В Ростовской области произошел пожар на складе с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось днем 22 сентября на улице Профессиональной.
Согласно предварительной информации, склад начал полыхать около 10:24. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратных метров территории склада.
— В 11:23 сотрудники МЧС локализовали огонь. В тушении задействованы 37 специалистов, девять единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.
Полностью потушить пожар удалось в 11:50.