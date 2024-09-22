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МО РФ показало кадры уничтожения артустановки «Акация» в Зеленом Шляхе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Зеленого Шляха Курской области.

Подразделения Северной группировки войск в результате разведывательных мероприятий обнаружили огневую позицию 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация» ВСУ, которая была укрыта в одном из перелесков в районе населенного пункта Зеленый Шлях. Уничтожение оружия противника подтвердили кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.