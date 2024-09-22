МО РФ показало кадры уничтожения артустановки «Акация» в Зеленом Шляхе

Подразделения Северной группировки войск в результате разведывательных мероприятий обнаружили огневую позицию 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация» ВСУ, которая была укрыта в одном из перелесков в районе населенного пункта Зеленый Шлях. Уничтожение оружия противника подтвердили кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.