Подразделения Северной группировки войск в результате разведывательных мероприятий обнаружили огневую позицию 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация» ВСУ, которая была укрыта в одном из перелесков в районе населенного пункта Зеленый Шлях. Уничтожение оружия противника подтвердили кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
МО РФ показало кадры уничтожения артустановки «Акация» в Зеленом Шляхе
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Зеленого Шляха Курской области.