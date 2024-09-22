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При атаке ВВС Израиля на здание школы в Газе погибли семь человек

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь палестинцев были убиты в результате удара израильских боевых самолетов по зданию школы, расположенной западнее города Газа, административного центра анклава. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Источник: AP 2023

Атака ВВС Израиля, указывает агентство, была проведена по зданию школы «Кафр-Касем», расположенной в лагере беженцев Аш-Шаты. Там находятся сотни семей палестинцев, перемещенных из других регионов анклава.

По утверждению пресс-службы армии Израиля, ВВС нанесли в удар по вооруженным радикалам палестинского движения ХАМАС в здании бывшей школы. Как заверяют в пресс-службе, перед атакой военные приняли меры «для снижения риска причинения вреда непричастным гражданским лицам».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.