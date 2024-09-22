При атаке ВВС Израиля на здание школы в Газе погибли семь человек

Атака ВВС Израиля, указывает агентство, была проведена по зданию школы «Кафр-Касем», расположенной в лагере беженцев Аш-Шаты. Там находятся сотни семей палестинцев, перемещенных из других регионов анклава.
По утверждению пресс-службы армии Израиля, ВВС нанесли в удар по вооруженным радикалам палестинского движения ХАМАС в здании бывшей школы. Как заверяют в пресс-службе, перед атакой военные приняли меры «для снижения риска причинения вреда непричастным гражданским лицам».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.