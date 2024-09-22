Число погибших при взрыве в шахте в Иране достигло 50

По его сведениям, взрыв в шахте произошел из-за выброса метана в одном из туннелей. На момент взрыва в блоках B и C шахты находились 69 человек. Тела 20 горняков были извлечены из блока B, все 30 человек, работавших в блоке C, погибли. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.