На западе ФРГ произошел третий за неделю взрыв

Инцидент произошел в общине Вахтберг, граничащей с Бонном и входящей в административный округ Кёльн. По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности. Поиски подозреваемых пока не привели к результату.
Полиция не исключает связи между случившимся и произошедшими на этой неделе взрывами в Кёльне. В понедельник у клуба Vanity Club Cologne произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Полиция Кёльна опубликовала фотографию предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. В среду взрыв произошел у магазина одежды.
Правоохранительные органы полагают, что к инцидентам могут иметь отношение нидерландские организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.