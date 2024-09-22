Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На западе ФРГ произошел третий за неделю взрыв

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел у входа в жилой дом недалеко от Бонна на западе Германии, это уже третий подобный случай в регионе с начала недели. Как сообщила местная полиция, никто не пострадал.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в общине Вахтберг, граничащей с Бонном и входящей в административный округ Кёльн. По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве малой мощности. Поиски подозреваемых пока не привели к результату.

Полиция не исключает связи между случившимся и произошедшими на этой неделе взрывами в Кёльне. В понедельник у клуба Vanity Club Cologne произошел взрыв, при котором пострадал один человек. Полиция Кёльна опубликовала фотографию предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. В среду взрыв произошел у магазина одежды.

Правоохранительные органы полагают, что к инцидентам могут иметь отношение нидерландские организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.