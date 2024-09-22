Пострадавших в пожаре на АЗС на Ставрополье выписали из больницы

«В результате вчерашнего возгорания на автозаправочной станции было двое пострадавших. Они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. По состоянию здоровья они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением», — написал он.
Бензовоз загорелся на автозаправочной станции на Ставрополье вечером 21 сентября. К тушению возгорания были привлечены 32 человека и 8 единиц техники. По данным следственного управления СК РФ по Ставрополью, предварительной причиной возгорания стала вспышка паров топлива на бензовозе. В результате пожара пострадали водитель бензовоза и оператор станции.