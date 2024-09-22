Пострадавших в пожаре на АЗС на Ставрополье выписали из больницы

«В результате вчерашнего возгорания на автозаправочной станции было двое пострадавших. Они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. По состоянию здоровья они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением», — написал он.