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Пострадавших в пожаре на АЗС на Ставрополье выписали из больницы

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Медики перевели на амбулаторное лечение двоих пострадавших в пожаре на автозаправочной станции в Новоселицком муниципальном округе Ставрополья. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы округа Виктор Фетисов.

Источник: Соцсети

«В результате вчерашнего возгорания на автозаправочной станции было двое пострадавших. Они доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. По состоянию здоровья они не нуждаются в госпитализации и могут обойтись амбулаторным лечением», — написал он.

Бензовоз загорелся на автозаправочной станции на Ставрополье вечером 21 сентября. К тушению возгорания были привлечены 32 человека и 8 единиц техники. По данным следственного управления СК РФ по Ставрополью, предварительной причиной возгорания стала вспышка паров топлива на бензовозе. В результате пожара пострадали водитель бензовоза и оператор станции.

пожары
медицина