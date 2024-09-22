Минобороны сообщило о срыве трех попыток ВСУ прорвать границу





Попытки прорыва произошли в направлении двух населенных пунктов — Новый путь и Медвежье. О предотвращении прорва украинских сил в эти населенные пункты Минобороны сообщало неоднократно, в том числе 20 сентября.



Потери украинской стороны на этом направлении ведомство оценило в 40 человек ранеными и убитыми, еще пятеро сдались в плен.



Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин счел произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».