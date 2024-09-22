По Ростовом произошел пожар из-за стиральной машинки

По предварительной информации ведомства, в квартире на седьмом этаже во время работы начала полыхать стиральная машина. Очевидцы сразу же вызвали спасателей на место ЧП. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.