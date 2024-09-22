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По Ростовом произошел пожар из-за стиральной машинки

В Аксайском районе в квартире многоэтажки произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе в квартире произошел пожар из-за стиральной машинки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в поселке Верхнетемерницком на улице Венеры, 1.

По предварительной информации ведомства, в квартире на седьмом этаже во время работы начала полыхать стиральная машина. Очевидцы сразу же вызвали спасателей на место ЧП. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.

К счастью, обошлось без пострадавших.