Главу Безенчукского района арестовали на два месяца

Его задержали накануне, при этом Аникин заявил, что ему стала необходима медицинская помощь и отправился в больницу Чапаевска. Тем не менее, оказалось, что следственные действия с ним проводить можно. Напомним, дело в отношении Аникина возбудили по статье о получении взятки путем вымогательства (п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). «По версии следствия, в 2022 г. по требованию подозреваемого сотрудники организации, осуществляющие строительные работы в соответствии с договором субподряда по муниципальному контракту, заключенному с администрацией, осуществили работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего подозреваемому. При осуществлении указанных работ были привлечены средства организации и необходимые строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила, всего на общую сумму около 180 тыс. рублей. Кроме того, в 2021 г. подозреваемый через посредника получил от представителя другой организации, с которой также администрацией района был заключен муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук, стоимостью около 90 тыс. руб.», — сообщали в СУ СКР по Самарской области. Известно, что большую помощь в работе следствию оказали сотрудники Уголовного розыска.