Пятеро подростков пострадали в ДТП в Бурятии

Катание на автомобиле без прав едва не закончилось трагедией для пятерых подростков в Бурятии. Около 11 часов вечера 21 сентября компания школьников решила прокатиться на автомобиле «Тойота Алион». За рулем находился 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия.