Пятеро подростков пострадали в ДТП в Бурятии

Катание на автомобиле без прав едва не закончилось трагедией для пятерых подростков в Бурятии. Около 11 часов вечера 21 сентября компания школьников решила прокатиться на автомобиле «Тойота Алион». За рулем находился 17-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия.
— В 16 километрах от села Сотниково водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и четверо юношей, которым по 16 и 17 лет, доставлены в больницу. У них травмы различной степени тяжести. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.