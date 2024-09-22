В Белгородской области при украинском обстреле ранены десять человек

Среди пострадавших оказались глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Имя чиновника Вячеслав Гладков не раскрыл. По данным сайте сельского поселения, его возглавляет Дмитрий Панков.
Все пострадавшие направлены в Белгород: шесть человек в городскую больницу № 2, четыре — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается как тяжелое, у пятерых средняя степень тяжести, еще двое в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается.
Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
Ранее 22 сентября в Белгородском районе при атаке дрона на автомобиль водитель получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочными ранениями. Его состояние оценивается как тяжелое.
За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам. Тогда был ранен один человек, а повреждения зафиксировали в восьми муниципалитетах.