Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при украинском обстреле ранены десять человек

Десять мирных жителей получили ранения при обстреле села Черемошное Белгородского района со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

Среди пострадавших оказались глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Имя чиновника Вячеслав Гладков не раскрыл. По данным сайте сельского поселения, его возглавляет Дмитрий Панков.

Все пострадавшие направлены в Белгород: шесть человек в городскую больницу № 2, четыре — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается как тяжелое, у пятерых средняя степень тяжести, еще двое в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

Ранее 22 сентября в Белгородском районе при атаке дрона на автомобиль водитель получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочными ранениями. Его состояние оценивается как тяжелое.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам. Тогда был ранен один человек, а повреждения зафиксировали в восьми муниципалитетах.