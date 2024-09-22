В Белгородской области при украинском обстреле ранены десять человек

Все пострадавшие направлены в Белгород: шесть человек в городскую больницу № 2, четыре — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается как тяжелое, у пятерых средняя степень тяжести, еще двое в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается.