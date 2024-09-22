На северо-западе Челябинска «Форд» сбил насмерть женщину, сдавая назад

Авария случилась в 14:05 вблизи дома 13 на улице 250 лет Челябинску.
— По предварительным данным, 30-летний водитель за рулём «Форд Транзит», сдавая задним ходом, совершил наезд на 71-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте, — рассказали в ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения:
— Не отвлекайтесь на гаджеты, не нарушайте скоростной режим и сохраняйте дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, резких перестроений, будьте предельно внимательны, учитывайте погодные условия.
Недавно дорожники рассказали, когда ждут первые снегопады на Южном Урале, а сотрудники ГАИ начали готовиться к гололёдам и всплеску аварийности.