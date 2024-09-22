Российских социологов задержали в аэропорту столицы Чада

«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад, без объявления обвинений и причин. Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — рассказали собеседники агентства.
По их словам, в последний раз Шугалей выходил на связь около 15:00 мск 19 сентября. Тогда он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту, а затем пропал.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство России в Чаде находится в контакте с местными властями для прояснения ситуации.