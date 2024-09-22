Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российских социологов задержали в аэропорту столицы Чада

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в аэропорту Нджамены, сообщили РИА Новости их коллеги.

«Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад, без объявления обвинений и причин. Они уже бывали в Чаде и ранее у них не возникало проблем», — рассказали собеседники агентства.

По их словам, в последний раз Шугалей выходил на связь около 15:00 мск 19 сентября. Тогда он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту, а затем пропал.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, посольство России в Чаде находится в контакте с местными властями для прояснения ситуации.