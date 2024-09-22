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В Шахтах пожарные потушили склад с пиломатериалами

В Шахтах пожарные полностью ликвидировали огонь на складе.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах пожарные потушили склад с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

— В 13:39 полная ликвидация огня, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Напомним, склад начал полыхать около 10:24. На место ЧП сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратных метров территории склада. Огнем были охвачены и пиломатериалы. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы ликвидировать огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 37 специалистов, девять единиц техники.