В Шахтах пожарные потушили склад с пиломатериалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— В 13:39 полная ликвидация огня, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
Напомним, склад начал полыхать около 10:24. На место ЧП сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратных метров территории склада. Огнем были охвачены и пиломатериалы. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы ликвидировать огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте ЧП работали 37 специалистов, девять единиц техники.