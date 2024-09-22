В Шахтах пожарные потушили склад с пиломатериалами

Напомним, склад начал полыхать около 10:24. На место ЧП сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило порядка 400 квадратных метров территории склада. Огнем были охвачены и пиломатериалы. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы ликвидировать огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.