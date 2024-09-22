Омские студенты погружаются в мир географии на проекте «НЕурок географии»

В Омске прошел проект «НЕурок географии». Студенты Омского педагогического университета учились гребле на катамаранах. Мероприятие прошло на реке Иртыш при поддержке молодежного турклуба «Мечта» и Русского географического общества.
Во время сплава студенты узнали о реках Омской области. Они изучали, как реки изгибаются, и это стало для них интересным открытием. Инструкторы обучили студентов управлению катамараном и рассказали о безопасности на воде.
Иван Кротт, министр образования и председатель Омского отделения РГО, сказал, что проект проходит по всей стране. Он добавил, что это хорошая возможность узнать больше о географии через занятия и экскурсии.
Для многих студентов это был первый сплав. Они остались довольны и получили много новых знаний.