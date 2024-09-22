Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине

Пакистанский портал DawnNews пишет, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение. Атаку уже осудил президент Пакистана Асиф Али Зардари, заявив, что «террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества».