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Пропавшего весной школьника из Уфы ищут уже 177 дней

Сегодня, 22 сентября, спасатели Уфы подвели итоги 177-го дня поисков 14-летнего Дамира Адигамова.

Сегодня, 22 сентября, спасатели Уфы подвели итоги 177-го дня поисков 14-летнего Дамира Адигамова. Школьник пропал 30 марта вместе со своим другом Павлом Паличевым.

Мальчики ушли в лес и бесследно исчезли. Их рюкзаки обнаружили висящими на дереве. 26 мая тело Павла нашли возле Дежневской лестницы в уфимском парке Победы на берегу реки Белой. Дамира ищут по сей день.

— Сегодня спасатели УГЗ Уфы и госкомитета РБ по ЧС обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере, — сообщили подробности поисков спасатели.

МЧС