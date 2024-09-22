Пропавшего весной школьника из Уфы ищут уже 177 дней

Сегодня, 22 сентября, спасатели Уфы подвели итоги 177-го дня поисков 14-летнего Дамира Адигамова. Школьник пропал 30 марта вместе со своим другом Павлом Паличевым.
Мальчики ушли в лес и бесследно исчезли. Их рюкзаки обнаружили висящими на дереве. 26 мая тело Павла нашли возле Дежневской лестницы в уфимском парке Победы на берегу реки Белой. Дамира ищут по сей день.
— Сегодня спасатели УГЗ Уфы и госкомитета РБ по ЧС обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере, — сообщили подробности поисков спасатели.