Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова

«Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище. Неизвестный мужчина вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии», — сказал собеседник агентства. По его словам, мотив этого поступка устанавливается.
Позже сообщили о задержании разгромившего могилу Маслякова.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, от работников Новодевичьего кладбища в полицию поступила информация о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми данный гражданин был задержан, им оказался житель столицы 2004 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.
Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Недалеко от его могилы на Новодевичьем кладбище покоятся диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский, актрисы Элина Быстрицкая и Людмила Гурченко.
В новость внесены изменения (19:15 мск) — добавлена информация о задержании.