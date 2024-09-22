Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, от работников Новодевичьего кладбища в полицию поступила информация о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок. «На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми данный гражданин был задержан, им оказался житель столицы 2004 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства», — сказал собеседник агентства.