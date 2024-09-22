Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия подняла истребители в небо над Балтикой из-за российских самолетов

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты в небо. ВВС ФРГ обосновали это обнаружением российских военных самолетов.

Источник: AP 2023

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов без полетного плана и с выключенными транспондерами», — сообщили ВВС Германии в соцсети X (бывший Twitter).

Как уточнили немецкие ВВС, в небе над Балтийским морем были замечены один Су-35 и четыре Су-30. Минобороны России о полетах истребителей не сообщало.

Страны—союзники НАТО регулярно сообщают о подъеме военных самолетов. 26 августа ВВС Польши поднимали в небо истребители из-за активности дальнобойной авиации России.

НАТО