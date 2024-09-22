Германия подняла истребители в небо над Балтикой из-за российских самолетов

«Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов без полетного плана и с выключенными транспондерами», — сообщили ВВС Германии в соцсети X (бывший Twitter).
Как уточнили немецкие ВВС, в небе над Балтийским морем были замечены один Су-35 и четыре Су-30. Минобороны России о полетах истребителей не сообщало.
Страны—союзники НАТО регулярно сообщают о подъеме военных самолетов. 26 августа ВВС Польши поднимали в небо истребители из-за активности дальнобойной авиации России.