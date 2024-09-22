Пассажиры «Победы» застряли в Абу-Даби более чем на 12 часов

В середине августа самолет Airbus A320−200 рейса UJ 601 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, который должен был вылететь из Хургады в Москву, задержали почти на сутки. Самолет должен был вылететь 17 августа в 17:00, однако вылетел лишь на следующий день в районе 11:00.