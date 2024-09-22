На Кубани завершили разминирование территории после атаки ВСУ

В субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.