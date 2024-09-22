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На Кубани завершили разминирование территории после атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Работы по разминированию территории в Тихорецком районе Кубани после произошедшей в субботу атаки ВСУ завершены, жители могут вернуться в свои дома, сообщил глава района Анатолий Перепелин.

Источник: © РИА Новости

«Работы по разминированию территории завершены. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — написал он в Telegram-канале.

В субботу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.