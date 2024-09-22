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Подросток погиб в результате удара током на крыше электрички в Подмосковье

Следователями устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования несовершеннолетнего на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

Источник: РИА "Новости"

«Восточным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК Российской Федерации по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека”)», — говорится в сообщении.

Предварительными следственными действиями установлено, что 22 сентября 2024 года парень незаконно взобрался на крышу электропоезда сообщением Захарово — Площадь трех вокзалов на 2 км станции «Серп и Молот» Горьковского направления, где был смертельно травмирован электрическим током. Следователем с участием следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

РЖД
СК