Подросток погиб в результате удара током на крыше электрички в Подмосковье

Предварительными следственными действиями установлено, что 22 сентября 2024 года парень незаконно взобрался на крышу электропоезда сообщением Захарово — Площадь трех вокзалов на 2 км станции «Серп и Молот» Горьковского направления, где был смертельно травмирован электрическим током. Следователем с участием следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.