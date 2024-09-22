СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае

Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице — это девочка 11 лет.