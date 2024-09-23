СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае

По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине «Олимп».