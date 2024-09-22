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При атаке на кортеж с послом России в Пакистане погиб полицейский

В Пакистане один полицейский погиб и еще четверо были ранены в результате подрыва служебного фургона, сопровождавшего кортеж с послом России Альбертом Хоревым, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: Reuters

Начальник полиции Захидулла Хан уточнил, что пострадавший фургон возглавлял колонну из машин 11 иностранных дипломатов. Он добавил, что погибший полицейский был опознан как Бурхан, а среди четверых раненых есть младший инспектор.

Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России, подорвался на мине 22 сентября. Тогда были ранены полицейские, никто из дипломатов не пострадал.

Машина сопровождала послов из 12 государств в сторону курорта Малам-Джаббы. Предположительно, причиной взрыва стала бомба с дистанционным запуском. Пакистанский портал DawnNews писал, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение.

дипломатия