При атаке на кортеж с послом России в Пакистане погиб полицейский

Начальник полиции Захидулла Хан уточнил, что пострадавший фургон возглавлял колонну из машин 11 иностранных дипломатов. Он добавил, что погибший полицейский был опознан как Бурхан, а среди четверых раненых есть младший инспектор.
Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России, подорвался на мине 22 сентября. Тогда были ранены полицейские, никто из дипломатов не пострадал.
Машина сопровождала послов из 12 государств в сторону курорта Малам-Джаббы. Предположительно, причиной взрыва стала бомба с дистанционным запуском. Пакистанский портал DawnNews писал, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение.