Олбани
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова сообщила о вывозе ВСУ жителей Курской области в неизвестном направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область вывезли в неизвестном направлении часть мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сейчас граждане находятся вне пределов России, их судьба неизвестна.

Также, рассказала дипломат, ВСУ организовали несколько концентрационных лагерей, куда сгоняли людей под угрозой оружия. Предположительно, один из таких объектов украинцы устроили в здании одного из социальных учреждений города Суджа, в нем находятся от 70 до 120 мирных жителей, в том числе дети, старики, женщины и люди с ограниченными возможностями.

Ранее жительница деревни Золотаревка Рыльского района Курской области Мария Беседина рассказала, что ВСУ обстреляли мирных жителей в поле. По ее словам, подобные инциденты случались до момента, когда власти приняли решение об эвакуации приграничных населенных пунктов. «Копали картошку под дронами, под обстрелами», — поведала она.

Захарова Мария