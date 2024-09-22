Захарова сообщила о вывозе ВСУ жителей Курской области в неизвестном направлении

Также, рассказала дипломат, ВСУ организовали несколько концентрационных лагерей, куда сгоняли людей под угрозой оружия. Предположительно, один из таких объектов украинцы устроили в здании одного из социальных учреждений города Суджа, в нем находятся от 70 до 120 мирных жителей, в том числе дети, старики, женщины и люди с ограниченными возможностями.