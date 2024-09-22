В Турции в ДТП с автобусом пострадали 15 туристов, включая девять россиян

«В результате аварии пострадало 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», — говорится в сообщении российского посольства в Telegram.