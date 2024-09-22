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В Турции в ДТП с автобусом пострадали 15 туристов, включая девять россиян

В турецкой провинции Невшехир перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек, в том числе 15 иностранных туристов. Среди них — девять российских граждан, сообщило посольство России в Анкаре.

Источник: AP 2023

По информации посольства, микроавтобус с туристами следовал из Каппадокии в Анталью. Газета Sabah пишет, что ДТП произошло по вине водителя. Микроавтобус перевернулся из-за того, что он потерял управление.

«В результате аварии пострадало 18 человек, включая 15 туристов. По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан. Они получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась», — говорится в сообщении российского посольства в Telegram.