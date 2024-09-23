Алаудинов сообщил об уничтожении французской гаубицы CAESAR

«Наши подразделения на нашем участке за сегодня уничтожили — самое важное это, наверное, (гаубицу) CAESAR, <…> иностранная техника высокого качества — тоже сгорела прям очень хорошо. Ребята сожгли еще, получается, один миномет, так, в общей сложности несколько единиц техники, уничтожили много противника», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.