Что произошло в Иркутске в ночь на 23 сентября 2024: последние новости

52-летний водитель автомобиля «Toyota Hiace» погиб в ДТП в Черемховском районе. Авария произошла на 35 километре автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот». Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате автомобиль опрокинулся. Мужчина погиб на месте от полученных травм.