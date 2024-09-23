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Что произошло в Иркутске в ночь на 23 сентября 2024: последние новости

Предприятие оштрафовали за запуск квадрокоптера в Слюдянском районе.

Источник: Комсомольская правда

52-летний водитель автомобиля «Toyota Hiace» погиб в ДТП в Черемховском районе. Авария произошла на 35 километре автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот». Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате автомобиль опрокинулся. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Штраф 300 тысяч рублей получило предприятие в Слюдянском районе. Причиной стало нарушение правил использования воздушного пространства. Работник предприятия осуществил два запуска беспилотного летательного аппарата в поселке Култук. При этом у него не было необходимого разрешения и отсутствовал план полета.

Аллею славы в память о погибших участниках специальной военной операции торжественно открыли в Ангарске. Она находится на 14-ой улице городского кладбища «Березовая роща». Площадку вымостили плиткой, а в центре установили стелу с кованой птицей-фениксом.