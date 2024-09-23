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Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество широкого круга лиц, включая его родителей.

В решении суда упомянуто 43 вклада, которые открыты в трех российских банках.

Взятка, вменяемая Иванову, превышает миллиард рублей, в случае, если суд признает его вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, семидесятикрато или даже стократно превышающую взятку. Помимо этого, суд указал на возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.