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В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Следователи полиции в Приморье расследуют уголовное дело об организации и участии в преступном сообществе, незаконном хранении и сбыте наркотиков и легализации криминальных доходов в отношении 18 участников организованного преступного сообщества наркоторговцев, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 18 местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в легализации криминальных доходов», — говорится в сообщении.

По данным полиции, криминальную организацию создал и возглавил в 2021 году житель Уссурийска. В криминальный бизнес он вовлёк десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и семь женщин от 23 до 51 года. Участники ОПС организовали в теневом сегменте интернета работу «маркетплейса» по торговле запрещенными веществами на территории Приморского края. Свои действия участники преступного сообщества координировали анонимно с помощью мессенджера.

«Бесконтактным способом сбывали не только разовые дозы, но и крупные партии. Для сокрытия источника доходов торговля велась через криптовалютные кошельки, что позволило легализовать полученные нелегальным путем более 12,7 миллиона рублей. За эту работу отвечала 51-летняя жительница Уссурийска, выполнявшая функции “бухгалтера”, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время задокументировано 20 совершенных членами ОПС преступлений. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов метилэфедрона, порядка 3,5 килограммов мефедрона, а также масло каннабиса, гашиш и экстази.

Отмечается, что расследование уголовных дел продолжается, 16 фигурантов находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом.

СК
расследование