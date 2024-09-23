В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев

«Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении 18 местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, а также в легализации криминальных доходов», — говорится в сообщении.
По данным полиции, криминальную организацию создал и возглавил в 2021 году житель Уссурийска. В криминальный бизнес он вовлёк десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и семь женщин от 23 до 51 года. Участники ОПС организовали в теневом сегменте интернета работу «маркетплейса» по торговле запрещенными веществами на территории Приморского края. Свои действия участники преступного сообщества координировали анонимно с помощью мессенджера.
«Бесконтактным способом сбывали не только разовые дозы, но и крупные партии. Для сокрытия источника доходов торговля велась через криптовалютные кошельки, что позволило легализовать полученные нелегальным путем более 12,7 миллиона рублей. За эту работу отвечала 51-летняя жительница Уссурийска, выполнявшая функции “бухгалтера”, — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время задокументировано 20 совершенных членами ОПС преступлений. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов метилэфедрона, порядка 3,5 килограммов мефедрона, а также масло каннабиса, гашиш и экстази.
Отмечается, что расследование уголовных дел продолжается, 16 фигурантов находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом.