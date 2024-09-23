В Приморье расследуют дело против 18 наркоторговцев

По данным полиции, криминальную организацию создал и возглавил в 2021 году житель Уссурийска. В криминальный бизнес он вовлёк десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет и семь женщин от 23 до 51 года. Участники ОПС организовали в теневом сегменте интернета работу «маркетплейса» по торговле запрещенными веществами на территории Приморского края. Свои действия участники преступного сообщества координировали анонимно с помощью мессенджера.