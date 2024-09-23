Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки «Запад» при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение военнослужащим ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны.