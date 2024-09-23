Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневые точки ВСУ под Купянском

«Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек “Гиацинт-Б” гаубичного дивизиона группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач подавили огневые точки, уничтожили орудия и нанесли поражение живой силе ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Одной из основных задач расчета является обеспечение продвижения штурмовых групп. Уточняется, что координаты выявленных целей были переданы артиллеристам разведподразделением.
Выполняя огневые задачи, артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий, сообщили в министерстве.