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Из-за осыпающейся сталинки ввели угрозу ЧС в центре Красноярска

Жилой дом граничит с администрацией Красноярского края.

Источник: Reuters

В Красноярске объявили угрозу ЧС из-за осыпающегося фасада сталинки. Жилой дом находится по адресу ул. Ленина, 127 и граничит с администрацией Красноярского края.

Судя по постановлению мэрии, ЧС может быть вызвана «аварийным состоянием элементов конструкции фасада жилого дома».

Разбираться с проблемным домом предстоит управляющей компании. Сталинку обслуживает ООО УК «Перспектива». Теперь ей необходимо заняться ремонтом. А именно, организовать аварийно-восстановительные работы в течение двух дней. Пока здание не перестанет представлять опасность, УК необходимо оградить доступ к нему.

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