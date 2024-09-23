Из-за осыпающейся сталинки ввели угрозу ЧС в центре Красноярска

Разбираться с проблемным домом предстоит управляющей компании. Сталинку обслуживает ООО УК «Перспектива». Теперь ей необходимо заняться ремонтом. А именно, организовать аварийно-восстановительные работы в течение двух дней. Пока здание не перестанет представлять опасность, УК необходимо оградить доступ к нему.