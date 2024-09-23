Гладков сообщил о повреждении трех многоквартирных домов при атаке БПЛА

«В результате падения БПЛА повреждены 10 легковых автомобилей и остекление 6 квартир в трёх многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Накануне, 22 сентября, беспилотники атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области — села Черемошное и Муром, а также город Шебекино. Пострадали 14 человек. Среди них — бойцы самообороны и глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.