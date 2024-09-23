Олбани
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке разгорелась массовая драка возле ресторана

Полиция разбирается в деталях происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

Массовая потасовка произошла у ресторана «Император» на Шоссейной улице в Находке, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам очевидцев, группа подвыпивших молодых людей начала приставать к девушкам за соседним столом, что вызвало недовольство их спутников. Ситуация обострилась и переросла в конфликт, который участники решили разрешить вне заведения.

В пресс-службе ОМВД России по Находке ИА PrimaMedia рассказали, что после получения сообщения о драке в заведении, на место были немедленно направлены полицейские. Всех участников инцидента доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас материалы инцидента изучаются участковыми уполномоченными. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Напомним, СК Приморья возбудил уголовные дела в связи с инцидентами на улице Давыдова во Владивостоке, где произошли покушение на убийство и грубое нарушение общественного порядка. По версии следствия, 24 августа в подъезде дома на улице Давыдова местный житель сделал замечание двум пьяным иностранцам за нарушение общественного порядка. На следующий день ситуация усугубилась, когда к дому подъехали члены общественной организации для выяснения обстоятельств, что привело к конфликту с мигрантами. Уточняется, что неустановленные лица из числа иностранцев совершили покушение на убийство двух местных жителей, а затем скрылись на автомобиле.