В Находке разгорелась массовая драка возле ресторана

Массовая потасовка произошла у ресторана «Император» на Шоссейной улице в Находке, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам очевидцев, группа подвыпивших молодых людей начала приставать к девушкам за соседним столом, что вызвало недовольство их спутников. Ситуация обострилась и переросла в конфликт, который участники решили разрешить вне заведения.
В пресс-службе ОМВД России по Находке ИА PrimaMedia рассказали, что после получения сообщения о драке в заведении, на место были немедленно направлены полицейские. Всех участников инцидента доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сейчас материалы инцидента изучаются участковыми уполномоченными. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Напомним, СК Приморья возбудил уголовные дела в связи с инцидентами на улице Давыдова во Владивостоке, где произошли покушение на убийство и грубое нарушение общественного порядка. По версии следствия, 24 августа в подъезде дома на улице Давыдова местный житель сделал замечание двум пьяным иностранцам за нарушение общественного порядка. На следующий день ситуация усугубилась, когда к дому подъехали члены общественной организации для выяснения обстоятельств, что привело к конфликту с мигрантами. Уточняется, что неустановленные лица из числа иностранцев совершили покушение на убийство двух местных жителей, а затем скрылись на автомобиле.