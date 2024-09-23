В Находке разгорелась массовая драка возле ресторана

Напомним, СК Приморья возбудил уголовные дела в связи с инцидентами на улице Давыдова во Владивостоке, где произошли покушение на убийство и грубое нарушение общественного порядка. По версии следствия, 24 августа в подъезде дома на улице Давыдова местный житель сделал замечание двум пьяным иностранцам за нарушение общественного порядка. На следующий день ситуация усугубилась, когда к дому подъехали члены общественной организации для выяснения обстоятельств, что привело к конфликту с мигрантами. Уточняется, что неустановленные лица из числа иностранцев совершили покушение на убийство двух местных жителей, а затем скрылись на автомобиле.