Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте

В содействии террористам обвиняются выходцы из Таджикистана, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец — Исроил Исломов. Одному из братьев и принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором напавшие на концертный зал пытались скрыться после теракта. При этом все трое вину не признают, как и приезжий из Киргизии Касимов. Адвокаты обвиняемых заявили в суде, что Исломовы добровольно явились в органы следствия, когда узнали свою бывшую машину в видеорепортажах СМИ, и дали показания относительно обстоятельств продажи автомобиля.