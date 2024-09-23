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Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Члены семьи из Таджикистана, которые продали автомобиль Renault Symbol непосредственным участникам нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», знали о готовящемся теракте, это подтверждают показания свидетелей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-разыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — сказано в решении Басманного суда о продлении ареста обвиняемым. По версии следствия, члены семьи Исломовых продали машину исполнителям, а Алишер Касимов сдал им квартиру.

В содействии террористам обвиняются выходцы из Таджикистана, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец — Исроил Исломов. Одному из братьев и принадлежал автомобиль Renault Symbol, на котором напавшие на концертный зал пытались скрыться после теракта. При этом все трое вину не признают, как и приезжий из Киргизии Касимов. Адвокаты обвиняемых заявили в суде, что Исломовы добровольно явились в органы следствия, когда узнали свою бывшую машину в видеорепортажах СМИ, и дали показания относительно обстоятельств продажи автомобиля.

СК
расследование