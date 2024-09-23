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Дефицит бензина наблюдается в Приморье: что произошло

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября, ФедералПресс. В последние недели приморцы жалуются на отсутствие марки бензина АИ-92 на многих автозаправочных станциях края. Особенно это ощутили жители города Фокино, которые вынуждены ехать заправлять свои автомобили в соседний город — Большой Камень.

Источник: Reuters

«Уже больше недели на АЗС города нет бензина вообще, перед этим вновь выросли цены. Сейчас мы вынуждены ехать почти за 20 км, чтобы заправить автомобиль, однако и там на АЗС настоящий ажиотаж — огромные очереди, которые собираются даже на трассе», — рассказала местная жительница.

Как рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина, ситуация со сбоем в продаже топлива наблюдается не только на Дальнем Востоке, но и во всем центральном федеральном округе и связано это с атакой БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы.

«Если будут сбои продолжатся, то нас ждет дефицит топлива. С учетом тенденции того, что происходит на рынке (высокие цены бензинов), значительно упало производство дизельного топлива в августе, и если с каким-то заводом что-то случится, то это будет колоссальное увеличение стоимости дизеля», — отметила эксперт.

Она добавила, что на сегодняшний день критической ситуации на топливном рынке пока что не наблюдается. Однако отмечается снижение доходности топлива в рознице и дефицит бензина марки АИ-95. Это привело к тому, что владельцы крупных АЗС начали скупать топливо с запасом, в результате чего на бирже наблюдается рост стоимости бензина.

Напомним, во Владивостоке большинство АЗС за лето четыре раза меняли стоимость автомобильного топлива. В результате этого цены на бензин выросли на 3,6%, а дизельное топливо — на 1,24%.

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