Дефицит бензина наблюдается в Приморье: что произошло

Она добавила, что на сегодняшний день критической ситуации на топливном рынке пока что не наблюдается. Однако отмечается снижение доходности топлива в рознице и дефицит бензина марки АИ-95. Это привело к тому, что владельцы крупных АЗС начали скупать топливо с запасом, в результате чего на бирже наблюдается рост стоимости бензина.