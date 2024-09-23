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27 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутске и районе

Всего с 16 по 22 сентября на дорогах Иркутского района произошло 22 аварии.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю на территории Иркутска и района произошло 22 ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра, в авариях травмы получили 23 взрослых и четыре ребенка. Для одного сибиряка автопроисшествие закончилось летально.

— Всего за минувшую неделю произошло: 213 автоаварий, 414 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.

За неделю автомобилисты девять раз наезжали на пешеходов и восемь раз сталкивались с другими участниками дорожного движения. По одному случаю было зарегистрировано: опрокидывание машины, наезд на велосипедистов и на препятствие. Два раза пассажиры падали с транспортных средств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять подростков получили различные травмы во время ДТП в Бурятии.