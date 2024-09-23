27 человек пострадали в ДТП за неделю в Иркутске и районе

За неделю автомобилисты девять раз наезжали на пешеходов и восемь раз сталкивались с другими участниками дорожного движения. По одному случаю было зарегистрировано: опрокидывание машины, наезд на велосипедистов и на препятствие. Два раза пассажиры падали с транспортных средств.