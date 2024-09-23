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Самолеты из Москвы и Новосибирска, летевшие в Братск, перенаправили в Иркутск

Неблагоприятные метеоусловия в Братске стали причиной перенаправления рейсов из Москвы и Новосибирска. Оба самолета, которые утром должны были приземлиться в аэропорту Братска, направили в Иркутск. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на группу братской воздушной гавани в социальной сети «Вконтакте».

Источник: ТК Город

Утром 23 сентября в городе наблюдается сильный туман, из-за которого братский аэропорт закрыт для прибытия самолетов.

Когда московский и новосибирский рейсы прибудут в Братск, пока не сообщается.