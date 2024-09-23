Самолеты из Москвы и Новосибирска, летевшие в Братск, перенаправили в Иркутск

Неблагоприятные метеоусловия в Братске стали причиной перенаправления рейсов из Москвы и Новосибирска. Оба самолета, которые утром должны были приземлиться в аэропорту Братска, направили в Иркутск. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на группу братской воздушной гавани в социальной сети «Вконтакте».