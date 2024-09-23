Экс-зампреда правительства Приморья заключили под стражу

«Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е. А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — сказала Оленева.
По ее словам, мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по пунктам «в», «е» части третьей статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий».
В октябре 2023 года правительство Приморья сообщило, что Пархоменко и министр жилищно-коммунального хозяйства Владимир Бабич были освобождены от занимаемых должностей. Власти отметили, что к работе блока, отвечающего за ЖКХ, у главы региона Олега Кожемяко было много претензий, также поступали регулярные жалобы от населения, в том числе в области капитального ремонта, газоснабжения и вывоза мусора.
Елена Пархоменко в течение нескольких лет курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного контроля.