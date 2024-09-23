В Красноярском крае после отравления семьи умер четвертый ребенок

«Сегодня ночью скончался четвертый ребенок, 12-летняя девочка», — проинформировали утром в прокуратуре региона. В краевом главке СК уточнили: это произошло в 01.50 по местному времени.
Накануне правоохранители сообщили, что экспертиза показала: причиной отравления многодетной семьи в селе Красная Сопка Назаровского района стало токсическое вещество. Более точную информацию о смертельном яде и его источнике следователи приведут позже.
Вчера вечером было известно о троих умерших детях. Один ребенок (девочка) и родители оставались в больнице. Сообщалось о нескольких версиях трагедии, рассматриваемых сыщиками. В качестве основной сотрудники СК назвали употребление в пищу (отравление произошло предположительно во время пятничного ужина) продуктов с неизвестным посторонним веществом.
Следователи допросили продавца торговой точки, где семья покупала курицу и пельмени. Допрошены также хозяин магазина и местный фельдшер.