В Красноярском крае после отравления семьи умер четвертый ребенок

Вчера вечером было известно о троих умерших детях. Один ребенок (девочка) и родители оставались в больнице. Сообщалось о нескольких версиях трагедии, рассматриваемых сыщиками. В качестве основной сотрудники СК назвали употребление в пищу (отравление произошло предположительно во время пятничного ужина) продуктов с неизвестным посторонним веществом.