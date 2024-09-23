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Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ вклиниться вглубь Курской области

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Северной группировки ВС РФ уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области, тем самым предотвратив попытку противники вклиниться вглубь региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, расчетов противотанковых ракетных комплексов и других подразделений, десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины “Козак”, — говорится в сообщении.

Военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ. Подразделения ВДВ, входящие в состав группировки войск «Север», ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области, и ликвидации их дальнейших попыток прорыва, в ходе которой уничтожают живую силу и технику ВСУ.