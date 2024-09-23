Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ вклиниться вглубь Курской области

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, расчетов противотанковых ракетных комплексов и других подразделений, десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины “Козак”, — говорится в сообщении.
Военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ. Подразделения ВДВ, входящие в состав группировки войск «Север», ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области, и ликвидации их дальнейших попыток прорыва, в ходе которой уничтожают живую силу и технику ВСУ.