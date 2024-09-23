Вертолет Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — сказали в ведомстве в комментариях к распространенному видео боевой работы вертолета.