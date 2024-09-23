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Вертолет Ми-28НМ уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами скопление живой силы и бронетехнику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — сказали в ведомстве в комментариях к распространенному видео боевой работы вертолета.

Там уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения, вертолет Ми-28НМ благополучно вернулся на площадку вылета.