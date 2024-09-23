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Четвертый ребенок умер в Красноярском крае после отравления

В ночь на 23 сентября в медучреждении скончался четвертый ребенок из семьи, отравившейся продуктами, купленными в магазине в селе Красная Сопка Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру. Ему было 12 лет. Родители детей по-прежнему находятся в реанимации.

Источник: РИА "Новости"

21 сентября в медучреждение села Красная Сопка с признаками отравления были доставлены четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет их отец и мать, находящаяся на девятом месяце беременности. В тот же день двое детей — 6-летняя Арина и 13-летний Максим — скончались. Вчера, 22 сентября, в больнице умерла 11-летняя Ульяна.

Членам семьи стало плохо после того, как они поужинали пельменями и курицей из местного магазина «Олимп». СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекший смерть двух или более лиц). Прокуратура рассматривает несколько версий случившегося. Основная из них заключается в том, что дети и родители отравились неизвестным веществом вместе с пищей.