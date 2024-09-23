Четвертый ребенок умер в Красноярском крае после отравления

Членам семьи стало плохо после того, как они поужинали пельменями и курицей из местного магазина «Олимп». СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекший смерть двух или более лиц). Прокуратура рассматривает несколько версий случившегося. Основная из них заключается в том, что дети и родители отравились неизвестным веществом вместе с пищей.