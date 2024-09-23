Бойцы группировки «Южной» нанесли удар по опорному пункту ВСУ

«В этот раз экипажи РСЗО “Град” “Южной” группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника», — сообщили в силовом ведомстве.
В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.