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Бойцы группировки «Южной» нанесли удар по опорному пункту ВСУ

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» мотострелкового соединения «Южной» группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В этот раз экипажи РСЗО “Град” “Южной” группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника», — сообщили в силовом ведомстве.

В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.