Бойцы группировки «Южной» нанесли удар по опорному пункту ВСУ

В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.