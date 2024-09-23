Потолок рухнул в больнице, где не разобрались с лифтами в Хабаровском крае

В Вяземской районной больнице Хабаровского края, где уже несколько месяцев существуют проблемы с лифтами, на выходных произошёл очередной инцидент, сообщает Телеграм-канал Amur Mash.
В рентген-кабинете обрушилась штукатурка, засыпав почти всё помещение. К счастью, обошлось без пострадавших: в воскресенье кабинет не работал, и на момент обрушения в нём не было людей. Однако персонал больницы утверждает, что в будние дни кабинет забит пациентами.
Всего неделю назад больницу посетили представители прокуратуры, краевого Минздрава и Следственного комитета, чтобы разобраться с непрекращающимися коммунальными проблемами. Тем не менее, визит проверяющих не остановил нарастающий хаос — и очередной инцидент лишь усилил тревогу среди сотрудников и пациентов.
Напоминаем: ситуация в Вяземской больнице обострилась несколько месяцев назад, когда сломался пассажирский лифт. Немобильных пациентов стали буквально носить на руках, а еду и тела умерших начали перевозить в неисправном грузовом лифте, что категорически запрещено санитарными нормами. Недавно попытались починить пассажирский лифт, но его используют только для экстренных случаев, оставляя большинство пациентов без помощи.
Следственный комитет России ведёт проверку всех фактов нарушений, а председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по ситуации в больнице.