Потолок рухнул в больнице, где не разобрались с лифтами в Хабаровском крае

В рентген-кабинете обрушилась штукатурка, засыпав почти всё помещение. К счастью, обошлось без пострадавших: в воскресенье кабинет не работал, и на момент обрушения в нём не было людей. Однако персонал больницы утверждает, что в будние дни кабинет забит пациентами.